Laboratorio didattico Museum Children Ebook a Cosenza

Domenica 6 dicembre 2015, alle ore 11.00, a Cosenza, Palazzo Arnone, nell’ambito dell’iniziativa MiBACT Domenica al Museo, il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Tecce e la Galleria Nazionale di Cosenza, guidata da Nella Mari, presentano il Laboratorio didattico Museum Children Ebook.

Il laboratorio, incentrato su un approccio ludico – educativo, si propone di rendere fruibile ai più piccoli il patrimonio artistico della Galleria Nazionale di Cosenza, anche attraverso la lettura dell’ebook Viaggio fantastico nella Galleria Nazionale di Cosenza.

Nel corso della manifestazione i giovani partecipanti potranno scoprire Palazzo Arnone e ripercorrendone le vicende conoscere l’avvincente contesto storico, culturale e umano della città di Cosenza e i capolavori della Galleria Nazionale di Cosenza.

È prevista, inoltre, una divertente caccia al tesoro. I bambini, insieme ai loro genitori, metteranno in pratica le nozioni acquisite e potranno riprodurre i dipinti che hanno colpito la loro immaginazione.

L’iniziativa è curata da Anna Cipparrone, responsabile del progetto Museum Children Ebook e si avvale del coordinamento scientifico di Nella Mari.