L’AIBO dona un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria dei Riuniti

E’ Pasqua anche per i piccoli pazienti della Pediatria degli Ospedali Riuniti, oggi le volontarie dell’ABIO (Associazione per Il Bambino in Ospedale) che svolgono una costante attività di sostegno per chi vive il disagio di un ricovero, hanno trascorso in ludoteca insieme a mamme e bambini un’intensa mattinata di spensieratezza e gioco con la gradita partecipazione del personale medico e paramedico e del Primario Dr. Demetrio Costantino.

A conclusione di un importante momento di condivisione, tutti insieme, hanno aperto un grande uovo di cioccolata, gentilmente donato dal “Centro Monoriti”, distribuendolo in tutto il reparto.

Un pensiero, un gioco, un regalo, un sorriso e un dono possono fare la differenza, soprattutto in un momento intenso come quello della solennità Pasquale, in cui ci si ferma a riflettere sul dolore e sul disagio di chi è meno fortunato e vive il dramma di una malattia.

Nel momento delle festività un gesto di solidarietà, seppur piccolo, diventa importante desideriamo essere vicini ai bambini donando loro un sorriso, grazie all’impegno di tanti.