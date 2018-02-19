L'AIParC presenta nella sala dei Lampadari il Parco scientifico Sanità e Benessere: firmato un protocollo d'intesa con Comune, ospedali e associazioni

La Presidente nazionale dell’AIParC (Associazione Italiana Parchi Culturali), Irene Tripodi nella sala dei Lampadari del Palazzo Comunale, ha presentato il Parco scientifico “Sanità e Benessere”.

Sottoscritto anche un protocollo di intesa fra l’AIParC, la Città di Reggio Calabria, il reparto ematologia degli ospedali Bianchi – Melacrino Morelli, l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, l’Associazione Nazionale Docenti e l’Associazione Pedagogica Italiana, finalizzato alla realizzazione del Progetto.

Qui di seguito, il documento programmatico redatto dalla dottoressa Emira Dal Moro, in qualità di responsabile del Parco e dell’AREA MEDICINA AIParC.

Il progetto Salute e Benessere

Il Parco dedicato alla Medicina, “Salute e Benessere” rientra nel Parco scientifico “Viaggio nella scienza” e intende promuovere la salute attraverso la creazione di occasioni di studio, ricerca, approfondimento, formazione/informazione in merito alle nuove prospettive della medicina. Sono previsti altresì approfondimenti e interventi sull’importanza del sostegno alla ricerca e sulla diffusione della cultura della prevenzione della donazione.

Viviamo in una fase storico-culturale di grandi fermenti in ogni settore della vita: la globalizzazione e le nuove opportunità determinate dalla tecnologia e dalla facilità delle comunicazione, hanno trasformato i sistemi di vita sociale, economica, politica culturale di tutti i paesi del globo. I costanti flussi migratori hanno determinato forti contaminazioni culturali. L’inquinamento atmosferico, le speculazioni in campo alimentare, lo stress psicologico ed emotivo stanno causando una preoccupante diffusione di patologie che richiedono la messa a punto di adeguate misure di intervento sul piano dell’informazione, della conoscenza, della prevenzione e dei trattamenti igienico sanitari.

Finalità e obiettivi

Le finalità sono di promuovere la Salute e il Benessere del territorio attraverso il sostegno alla ricerca medico – scientifica e la diffusione della cultura e della prevenzione, della donazione e della corretta informazione.

Gli obiettivi sono:

Progettare spazi di studio e approfondimento sulla necessità della ricerca scientifica Realizzare attività di formazione/informazione sulla prevenzione

3.Promuovere la cultura della prevenzione

4.Favorire la consapevolezza dell’importanza della donazione

5.Incoraggiare la donazione

6.Promuovere misure igienico – sanitarie adeguate alle nuove esigenze socio – culturali

Modalità di attuazione:

1.Progettazione e realizzazione di attività di studio, ricerca, approfondimento – formazione/informazione

2.Sensibilizzazione e coinvolgimento di Enti e Istituzioni

3.Divulgazione/comunicazione

RISULTATI ATTESI

1.Maggiore consapevolezza sull’importanza della ricerca, della prevenzione, della donazione

2.Misure igienico/sanitarie più adeguate alle nuove esigenze socio/culturali

3.Comunicazione e informazione capillare e corretta

4.Coinvolgimento di Enti e Istituzioni

5.Riorganizzazione dei presidi sanitari

Destinatari e durata del Parco

Il Parco è rivolto a tutta la popolazione del Territorio nazionale, in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Parco sarà realizzato nel corso del triennio 2017/2020

Saranno previste attività di rilevazione a campione degli obiettivi perseguiti, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di indagine.