Lamberti Castronuovo ospite di ’10 domande’ su Rtv

Eduardo , editore, medico, direttore del centro clinico “De Blasi”, assessore provinciale alla legalità ed alla cultura è stato ospite della puntata numero 18 di “10 domande”, la trasmissione ideata e condotta da Massimo Calabrò su Reggio Tv.

Dall’inaugurazione del palazzo della Cultura “con una parte della burocrazia che non ha agevolato l’iter”, alla nascita di Reggio Tv che proprio lo scorso mese ha compiuto 18 anni. Dalle esperienze con Italo Falcomatà in qualità di assessore tecnico, agli impegni di primo cittadino di San Procopio. Tanti gli argomenti toccati in questa puntata, si è discusso anche del rapporto con il primo cittadino di Reggio Giuseppe Falcomatà che “va aiutato” a quello con la Regione Calabria: “la rivoluzione promessa da Oliverio non l’ho proprio vista”, ma anche di hobbies e del futuro della città metropolitana, alla luce di nuovi e cospicui finanziamenti che arriveranno, “città metropolitana che dovrà puntare su cultura e turismo”.

La trasmissione andrà in onda sabato alle 12 e 30, con repliche domenica alle ore 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.