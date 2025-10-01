Regionali, Princi (Fdi): ‘Stabilità e coraggio per continuare il cambiamento in Calabria’

Un bagno di folla e una forte spinta politica in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Questo il significato dell’evento tenutosi su Corso Numistrano a Lamezia Terme, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta insieme ai leader del centrodestra: Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, Antonio De Poli e Laura Castelli, per sostenere la ricandidatura di Roberto Occhiuto.



«Rilanciare il progetto politico della coalizione di centrodestra è la nostra priorità», ha affermato Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali. «L’evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione, testimoniando la compattezza della nostra coalizione e l’attenzione del Governo verso la Calabria».



«Da Lamezia parte un messaggio chiaro: siamo pronti a continuare sulla strada del buongoverno, della crescita e della responsabilità. La Calabria merita stabilità, visione e coraggio. E il centrodestra unito è la garanzia per dare continuità al cambiamento avviato», ha proseguito Princi.

Il candidato di Fratelli d’Italia si è inoltre soffermato sulle parole della Presidente Meloni, che ha definito la Calabria come “la locomotiva dell’Italia”:



«Sono pienamente d’accordo con quanto ha detto la Presidente Giorgia Meloni: la Calabria è ormai la locomotiva dell’Italia, una terra che sta finalmente riprendendo il ruolo di protagonista che merita nel panorama nazionale. Sono particolarmente felice – conclude Stefano Princi – che sia stato avviato l’iter per l’uscita definitiva della Calabria dalla gestione commissariale della sanità, un passaggio cruciale per restituire ai calabresi un sistema sanitario efficiente e autonomo».