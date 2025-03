Aeroporti calabresi, ITA Airways aggiunge nuovi voli da Lamezia

Più voli ITA Airways per l’estate: 3 al giorno per Milano Linate e 4 per Roma Fiumicino da metà aprile

ITA Airways ha ufficialmente messo in vendita il terzo volo giornaliero sulla rotta Lamezia Terme – Milano Linate per la stagione estiva 2025, a partire da metà aprile. Ne dà notizia lo Staff di AeroportiCalabria.com.

“Giorni fa vi avevamo anticipato che, da nostre ricerche, ci risultava la conferma del terzo volo sulla rotta Lamezia Terme – Milano Linate non ancora in vendita. Oggi il collegamento di ITA Airways è stato messo in vendita da metà Aprile 2025. Risultano confermati anche per la stagione estiva i 3 voli al giorno già attivi nella stagione invernale in corso”.

“Sempre da metà Aprile 2025 partirà anche il quarto volo aggiunto da ITA Airways sulla rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino. Rispetto alla stagione invernale i collegamenti giornalieri passano da 3 a 4 per tutta la stagione estiva”.