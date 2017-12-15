Partita difficile prima della lunga sosta natalizia per i giallo blu di coach Pellicanò. Avversario ostico e molto in forma che in casa ha espresso le migliori cose dando filo da torcere alla Bim Bum Rende.

Stiamo parlando del Nuovo Basket Soverato dei coach Gioffrè e Pullano. Squadra giovane e molto equilibrata con due punte di diamante del calibro di Billy Fall e Marco Maida (entrambi nella top 10 dei marcatori dell’intero campionato). In cabina di regia oltre ai due giovani lametini, Francesco Molinaro e Simone Antonicelli, la formazione ionica può contare sull’effervescenza del terzetto Goglia-Polizzese-Fratto. Panchina composta interamente da under del posto e campionato di alta classifica per Soverato che è una vera e propria mina vagante in questa serie C spezzata in due tronconi.

Sfida difficile per i giallo blu che non vogliono mollare un centimetro,anzi puntano a conquistare la vittoria per chiudere nel migliore dei modi l’anno solare. Il duo Argentino Faranna-Monier è pronto ad esplodere definitivamente per permettere ai lametini di chiudere la prima parte di stagione nel migliore dei modi. Palla a due ore 18.00 presso il PalaScoppa di Soverato.

La gara sarà diretta dai signori Gazzaneo di Castrovillari e Riggio di Siderno.