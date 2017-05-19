Lamezia nella tana della Green per continuare a sognare
Dopo due uscite sfortunate la squadra di Verderosa cerca punti a Palermo contro la Green: il coach Ortenzi parla di gara molto difficile
19 Maggio 2017 - 13:59 | di Federica Geria
Sarà probabilmente la sfida cruciale. Siamo ormai giunti al giro di boa del girone C della fase nazionale per la promozione in serie B. Lamezia dopo la convincente ma sfortunata trasferta a Cerignola vola nuovamente lontana dalle mura amiche, dopo aver battuto Fabriano, gara condotta dall’inizio alla fine. Ora all’orizzonta nuova ed emozionante sfida del PalaMangano, casa della Green Palermo. Dopo le prime due uscite sfortunate la squadra di Verderosa è chiamata ad una gara da dentro o fuori. Sconfitte arrivate per pochissimi punti e sempre ad un soffio dalla vittoria. Palermo è costretta a vincere se vuole rimanere in corsa. I siculi sono una squadra ostica e difficile da incontrare. Tra le proprie fila possono schierare l’americano Williams, giocatore spettacolare e verticale che vanta anche un background importante come artista rap. Squadra solida e con molta esperienza grazie ai fratelli Lombardo e a Gianni Trevisano, impreziosita dalle giocate di Giancarli e Gentili. Roster affiatato che ben ha figurato in queste prime uscite e che venderà sicuramente cara la pelle. Lamezia si presenta al match forte della vittoria casalinga della scorsa giornata e con la voglia di portare a casa i due punti per non far scappar via le altre formazioni. Abbiamo sentito il coach Leonardo Ortenzi che ben conosce l’ambiente Palermitano.
“Sarà una gara molto difficile. Tatticamente la Green è una squadra ostica, difende forte, dimostrazione la media punti subiti bassissima. E’ una di quelle squadre che ti porta a giocare male. Williams a questi livelli è un fattore importante, ma non dobbiamo stare attenti solo a lui anzi, molti componenti del roster hanno giocato da protagonisti in serie B. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, difendere bene e prendere forza in attacco da qui. Dovremo fare i conti con un palazzetto caldo e annunciato sold-out. Ma noi non ci sentiremo sicuramente soli perché ancora una volta i nostri splendidi tifosi ci seguiranno e sosterranno. Probabilmente sarà la partita più difficile della stagione. Mi aspetto un confronto equilibrato, tosto e maschio ma noi siamo pronti alla battaglia”
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