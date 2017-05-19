Lamezia nella tana della Green per continuare a sognare

Sarà probabilmente la sfida cruciale. Siamo ormai giunti al giro di boa del girone C della fase nazionale per la promozione in serie B. Lamezia dopo la convincente ma sfortunata trasferta a Cerignola vola nuovamente lontana dalle mura amiche, dopo aver battuto Fabriano, gara condotta dall’inizio alla fine. Ora all’orizzonta nuova ed emozionante sfida del PalaMangano, casa della Green Palermo. Dopo le prime due uscite sfortunate la squadra di Verderosa è chiamata ad una gara da dentro o fuori. Sconfitte arrivate per pochissimi punti e sempre ad un soffio dalla vittoria. Palermo è costretta a vincere se vuole rimanere in corsa. I siculi sono una squadra ostica e difficile da incontrare. Tra le proprie fila possono schierare l’americano Williams, giocatore spettacolare e verticale che vanta anche un background importante come artista rap. Squadra solida e con molta esperienza grazie ai fratelli Lombardo e a Gianni Trevisano, impreziosita dalle giocate di Giancarli e Gentili. Roster affiatato che ben ha figurato in queste prime uscite e che venderà sicuramente cara la pelle. Lamezia si presenta al match forte della vittoria casalinga della scorsa giornata e con la voglia di portare a casa i due punti per non far scappar via le altre formazioni. Abbiamo sentito il coach Leonardo Ortenzi che ben conosce l’ambiente Palermitano.