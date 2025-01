Calabria, finisce con l’auto in un dirupo. Salvato dopo una notte al freddo

Un uomo scomparso finisce in un dirupo di 30 metri. Recuperato vivo dalla Polizia e vigili del fuoco grazie a un “Pilota Apr”.

A bordo della propria auto è uscito di strada finendo in uno strapiombo di oltre 30 metri ed è stato individuato oggi dal personale del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia che lo cercavano dalle prime ore di stamani dopo la denuncia di scomparsa presentata nella notte dai familiari.

L’uomo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco ed affidato ai medici del Suem118 per il trasporto in ospedale. Le ricerche, andate avanti per ore, si sono concentrate all’interno di una zona montuosa, impervia e molto vasta, indicata dal positioning del telefono cellulare nel comune di Conflenti.

I poliziotti hanno quindi notato tracce di pneumatico sull’orlo di un burrone e, non senza difficoltà e a rischio della propria incolumità, hanno individuato l’autovettura con all’interno l’uomo. Nella circostanza i soccorritori hanno utilizzato un Pilota Apr, apparecchiatura che ha consentito la corretta individuazione dell’auto nel dirupo in cui era precipitato.

Intervento del Nucleo Speleo Alpino Fluviale

Sul posto sono quindi intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme con il supporto del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e un carro luci del Comando di Catanzaro. I vigili hanno estratto l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo. Quest’ultimo, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato su una barella spinale, recuperato con barella Toboga in dotazione al nucleo Saf e affidato ai medici.

ansa.it