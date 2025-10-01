City Now

Regionali, Cannizzaro: ‘La rivoluzione Calabria non si ferma. Stravinciamo e ripartiamo subito’

"Da lunedì sera Occhiuto sarà nuovamente presidente. Il risultato sarà plebiscitario, con Forza Italia primo partito. Poi ripartiremo subito", le parole di Cannizzaro

01 Ottobre 2025 - 11:43 | Redazione

Ieri a Lamezia Terme il centrodestra ha riunito la coalizione per la corsa finale verso le Regionali in Calabria. In piazza la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i vertici dei partiti. L’on. Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, ha rivendicato compattezza e attenzione del Governo verso la Calabria.

“Una presenza continua, non solo in campagna elettorale”

«La presenza dei tre massimi esponenti del Governo nazionale e di tutti i leader dei partiti di centrodestra è l’ennesima riprova della compattezza della coalizione e della grande attenzione per la Calabria», ha detto Cannizzaro. «Questo Governo è amico della nostra regione. A differenza della sinistra, che si vede solo in campagna elettorale. Tridico, Conte, Schlein e altri: non mi pare di averli visti qui prima di questa tornata».

“Filiera istituzionale e metodo”

Cannizzaro ha richiamato il “modus operandi” della coalizione: «Per noi il territorio è la base da cui partire. La filiera istituzionale creata in questi anni è la prova del nostro metodo». Quindi il riferimento al segretario FI: «Solo nell’ultimo anno Antonio Tajani è venuto in Calabria cinque volte. È un segnale di importanza che in passato non c’era».

Per Cannizzaro il sostegno a Roberto Occhiuto è la via per proseguire: «Supportare Occhiuto significa andare avanti su questo solco. In quattro anni si è visto un cambio di passo netto».

A margine dell’evento, il coordinatore azzurro ha parlato di partecipazione: «La rivoluzione Calabria non si ferma. Oggi qui migliaia di persone. In settimane, entusiasmo mai visto. Professionisti, imprenditori e cittadini vogliono contribuire al percorso di sviluppo».

Infine la previsione sul voto: «Da lunedì sera Occhiuto sarà nuovamente presidente. Il risultato sarà plebiscitario, con Forza Italia primo partito. Ringrazio tutti gli uomini e le donne del nostro partito, che in queste settimane si sono spesi in tutta la regione in una campagna elettorale entusiasmante al fianco di Roberto Occhiuto», ha concluso Cannizzaro.

