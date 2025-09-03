Lamezia, crolla la parete di una palazzina di quattro piani: la procura apre un’inchiesta
Obiettivo ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità
03 Settembre 2025 - 14:06 | Comunicato Stampa
La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha avviato un’inchiesta per fare luce sul crollo avvenuto ieri nel quartiere Sambiase, dove la parete laterale di un edificio di quattro piani è crollata senza causare vittime né feriti.
Le famiglie che abitavano nell’edificio sono state sgombrate, e l’immobile è stato dichiarato inagibile. L’inchiesta ha lo scopo di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
Le indagini sono state delegate al commissariato di polizia, coadiuvato dalla polizia municipale. Un elemento importante che viene preso in considerazione nelle indagini è che, nella stessa area del crollo, erano in corso lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta di un altro edificio.
L’esito dell’inchiesta sarà fondamentale per chiarire se e come i lavori in corso abbiano potuto influire sul crollo della parete laterale.
Fonte: Ansa Calabria