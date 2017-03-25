Lamezia e Val Gallico si giocano tutto in gara 3

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hanno messo in difficoltà meritando la vittoria ma noi dobbiamo essere bravi a reagire subito e sospinti dal nostro pubblico conquistare la finale. Abbiamo giocato male giovedì ma nonostante questo siamo rimasti in partita per 35 minuti. Abbiamo sbagliato una quantità enorme di possessi dilapidando il vantaggio conquistato. Nel finale siamo calati vistosamente e loro ne hanno approfittato alla grande. Sono sicuro che domenica rimetteremo le cose a posto e uniti riusciremo a portare a casa il risultato anche grazie al nostro meraviglioso pubblico che nel corso della stagione è diventato il nostro sesto uomo. Non possiamo sbagliare se vogliamo conquistare la finale.

Appuntamento domenica 26 marzo ore 18.30 al PalaSparti”

Desumma: “Mi aspetto una gara tirata che non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico,che come al solito ci darà la carica. Attendiamo con ansia la

possibilità di riscattarci dalla brutta partita persa in gara 2. Queste sono le partite che tutti i veri giocatori vogliono giocare e non nascondo che vorrei essere in campo con loro, per dargli la forza e caricarli. Noi siamo pronti dalla panchina a spingere i nostri ragazzi alla vittoria.

Il PalaSparti di sicuro sarà testimone di un grande match.

“

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