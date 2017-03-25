Lamezia e Val Gallico si giocano tutto in gara 3

Non c’è tempo per gioire né per rammaricarsi. Si gioca subito gara 3 che sancirà le finaliste del torneo di serie C silver. Lamezia e Vis cercheranno
di mantenere il fattore campo a favore e volare in finale ma Val Gallico e Rende dopo le vittorie in gara due potrebbero ribaltare le serie. Lamezia uscita sconfitta dalla sfida del Palalumaka vuole subito ristabilire gli equilibri e conquistare la finale.
Il totem Alfredo Lazzarotti e l’assistent coach Massimo Desumma presentano la sfida di domenica.
Lazzarotti:”Sarà un match equilibrato. Le due squadre dopo essersi affrontate per cinque volte in stagione arrivano al match senza segreti. Loro in gara 2 ci
hanno messo in difficoltà meritando la vittoria ma noi dobbiamo essere bravi a reagire subito e sospinti dal nostro pubblico conquistare la finale. Abbiamo giocato male giovedì ma nonostante questo siamo rimasti in partita per 35 minuti. Abbiamo sbagliato una quantità enorme di possessi dilapidando il vantaggio conquistato. Nel finale siamo calati vistosamente e loro ne hanno approfittato alla grande. Sono sicuro che domenica rimetteremo le cose a posto e uniti riusciremo a portare a casa il risultato anche grazie al nostro meraviglioso pubblico che nel corso della stagione è diventato il nostro sesto uomo. Non possiamo sbagliare se vogliamo conquistare la finale.
Appuntamento domenica 26 marzo ore 18.30 al PalaSparti”
Desumma: “Mi aspetto una gara tirata che non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico,che come al solito ci darà la carica. Attendiamo con ansia la
possibilità di riscattarci dalla brutta partita persa in gara 2. Queste sono le partite che tutti i veri giocatori vogliono giocare e non nascondo che vorrei essere in campo con loro, per dargli la forza e caricarli. Noi siamo pronti dalla panchina a spingere i nostri ragazzi alla vittoria.
Il PalaSparti di sicuro sarà testimone di un grande match.
“
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