L’arbitro Praticò selezionato per le finali nazionali under 18
Il fischietto calabrese guiderà le gare delle finali nazionali Under 18 in rosa a Battipaglia, dal 20 al 26 maggio 2018
20 Maggio 2018 - 15:11 | di Eva Curatola
Continua il grandissimo percorso arbitrale del fischietto calabrese Francesco Praticò.
L’arbitro reggino è stato selezionato per arbitrare le finali nazionali Under 18 in rosa in programma a Battipaglia dal 20 al 26 Maggio 2018.
Le gare della kermesse saranno trasmesse in diretta sul sito www.fip.it/Giovanile.
Per Praticò, fischietto che rappresenta la Calabria nel campionato di Serie B accanto a Giuseppe Scarfò da Palmi ed ad Rosa Anna Nocera da Catanzaro si tratta di un nuovo ed importante traguardo all’interno di una carriera con ampi margini di ulteriore crescita.
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