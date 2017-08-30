Il Popolo di Archi aveva a cuore questa emozionante novità che non si è fatta attendere. Infatti nella serata di ieri 29 agosto 2017 lo stadio comunale di Archi, con l’omologazione approvata dalla FIGC, ha avuto il via libera per cominciare la stagione calcistica 2017/2018.

L’esordio delle tigri avverrà questa domenica 3 settembre, alle ore 17:00, nella sfida di andata della Coppa Italia Calabria contro il Ravagnese Calcio. L’appuntamento con la storia prevede un tripudio di popolo pronto ad entusiasmare sugli spalti, col proprio sostegno, i calciatori, anch’essi protagonisti di questa giornata storica.

Erano ben dieci anni che ad Archi non si vedeva una partita di calcio, finalmente la squadra potrà godere del meritato stadio, gli abitanti di Archi avranno la gioia di poter vedere i propri figli solcare quel terreno e la tifoseria poter sostenere i propri beniamini nel girone D del campionato reggino di prima categoria. Dirigenza, tecnici e calciatori dell’Archi Calcio chiamano a raccolta il proprio pubblico per un esordio tripudiante e per festeggiare la rinascita del calcio nel proprio territorio.