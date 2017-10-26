Una filosofia diventata risposta all’esigenza e opportunità per la società biancoceleste che sul Settore Giovanile investe tempo, competenze e risorse nel tentativo di costruire un importante serbatoio di opportunità

per la collettività e per l’intero territorio.

Il settore giovanile come investimento per il territorio

Lavorare sui giovani, coltivare i semi e farli diventare alberi solidi e forti, sfruttando in futuro il sostegno e la sinergia con alcune delle più importanti realtà calcistiche d’Italia.

Per lunedì prossimo, 30 ottobre 2017 a partire dalle ore 16, sul terreno dello Stadio Comunale di Archi, Via Croce Cimitero, l’Archi Calcio organizza un raduno riservato a giovani calciatori nati fra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008, con Luciano Surace responsabile tecnico del raduno. L’incontro è completamente gratuito e non occorre iscriversi, lo stesso non ha alcun valore vincolante per ragazzi tesserati in altre società.