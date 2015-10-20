L’Archivio di Stato presenta ‘L’odore del mare’ di Pasqualino Placanica

Venerdì 23 ottobre, alle ore 17:00, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria presenta “L’odore del mare” di Pasqualino Placanica (Disoblio Edizioni). Alla presentazione, moderata dal Salvatore Bellantone (Editore), interverranno: Mirella Marra (Direttrice Archivio di Stato), Antonella Quattrone (Giornalista). Sarà presente l’Autore.

L’ODORE DEL MARE: Uno scrittore reggino di successo, Ermete De Salvo, incontra la misteriosa Giulia in un luogo pieno di storia e di magia, iniziando un viaggio fantastico per una città millenaria nel corso del quale incontra strani personaggi. Ambientato a Reggio Calabria, L’odore del mare è un romanzo che fa scoprire una città invisibile, come la vede soltanto chi la sente sotto pelle.

PASQUALINO PLACANICA è nato e vive a Reggio Calabria. Blogger su Liberopensatore (paplaca.blogspot.it), collabora con il giornale online Zoomsud.it. Di professione macchinista ferroviere. Scrive anche con lo pseudonimo di “Paplaca”. Ha pubblicato: Storie rriggitane (Disoblio, 2014).