L’artista reggino Gennaro Calabrese conquista le porte del ‘Corriere dello Sport-Stadio’

Nuova avventura per lo showman Gennaro Calabrese. Dal prossimo 23 Febbraio, per l’attore reggino si apriranno le porte della nota testata giornalistica “Corriere dello Sport-Stadio”. Ogni lunedì il sito web del Corriere (il martedì in caso di posticipi), ospiterà la rubrica MasKing”, con tutti i personaggi del calcio che, settimanalmente, in modo ironico, faranno il punto sulle giornate del campionato di serie A. Il nuovo format ideato da Gennaro Calabrese, Laura Barbini e Roberto Galliani, sarà anche in onda, in forma rivisitata, su Video Calabria all’interno del programma “Cactus” condotto da Domenico Milani, dove ai noti personaggi sportivi si affiancheranno anche illustri nomi del panorama politico, dello spettacolo e della tv Nazionale e locale. Le voci e i testi ovviamente, saranno sempre di Gennaro Calabrese, entusiasta di iniziare questa nuova avventura.

“Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà, settimanalmente, una sezione accurata dedicata a MasKing – spiega l’attore reggino – Da un semplice gioco sul web, è nato un prodotto che sta avendo un importante ed inaspettato seguito: un auto -mascheramento dove imito noti calciatori, allenatori , presidenti delle squadre di calcio, giornalisti sportivi impegnati a commentare con allegria, leggerezza e ironia il campionato italiano. Questo “gioco”, dietro il quale c’è come sempre un accurato studio su voci, caratterizzazioni e testi, è stato immediatamente notato dal Corriere dello Sport che mi ha proposto una collaborazione col sito on line. MasKing è il frutto di un’intuizione dei miei agenti della B&G Live, a testimonianza di come un percorso professionale debba arricchirsi delle collaborazioni e della valorizzazione delle idee”.

L’artista Calabrese sarà anche ospite alla trasmissione di Rai1 “Applausi” condotta dal giornalista Gigi Marzullo, dove presenterà il suo nuovo spettacolo: “L’Italia vista da mille voci….reloaded”. Uno show riscritto con nuovi numeri e nuovi contenuti, ma sempre con l’immancabile marchio di fabbrica del “one man show” reggino. Il 5 Marzo, Calabrese, sarà di scena al teatro “Testaccio” di Roma con un’anteprima. Ma ciò che rende Calabrese ancora più felice ed orgoglioso, è il suo ritorno “alla madre terra”. Il giorno di Pasqua infatti sarà di scena al teatro Cilea di Reggio Calabria, nella doppia veste di conduttore e comico.