L’ASI ringrazia l’amministrazione del Comune di Santo Stefano

E’ con immenso piacere che il comitato provinciale ASI di Reggio Calabria ringrazia vivamente l’Amministrazione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte che, con il suo costante lavoro, ha permesso la tempestiva apertura degli impianti di risalita e delle strutture sciistiche.

Un plauso va all’Assessore Francesco Cannizzaro che, siglata la convenzione con il nostro Ente di Promozione Sportiva, ha concesso – di fatto – a tutti gli appassionati degli sport invernali affiliati al nostro Ente di Promozione Sportiva di usufruire di una riduzione sul costo degli impianti di risalita; pertanto chiunque volesse fruire di tale sconto può presentarsi presso la nostra sede in Corso Garibaldi 154 – Galleria Caminiti a Reggio Calabria o mettersi in contatto con noi tramite e-mail, o contattare le nostre società affiliate “Free Spirits” e “Snowfamily”.Attendiamo dunque che abbondanti nevicate ricoprano il Parco Nazionale dell’Aspromonte affinché tutti gli amanti di questi magnifici sport possano accingersi ad imbracciare le proprie attrezzature e cominciare a divertirsi in modo sano e genuino.