L’associazione “Art Club” di Catanzaro e “Le Muse” di RC per “A Sud dell’anima con…Mimmo Anteri.”

Con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, dell’associazione culturale “Art Club” di Cz e “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, giovedi 10 luglio 2014 alle ore 20, presso la Galleria Zeusi di Catanzaro Lido si terrà la manifestazione “A Sud dell’anima”.Tale evento artistico prevede il vernissage della mostra personale di pittura dell’artista pugliese Mimmo Anteri.

Il noto pittore, originario di Grottaglie è cresciuto artisticamente a Roma, mentre dal 1978 al 1984 ha operato a Caracas dove ha partecipato a numerosissime mostre e collettive.

Si sono occupati della sua attività Remo Brindisi, Giuliano Serafini, Piero Simonelli e tanti altri intellettuali e critici d’arte.

All’inaugurazione della mostra, il saluto istituzionale sarà a cura dell’on. Wanda Ferro –commissario straordinario provincia di Catanzaro, condurrà la serata la direttrice della Galleria Zeusi prof.ssa Marisa Scicchitano, parteciperà il sig. Nicola Palazzo.

La presentazione sarà a cura del prof. Giuseppe Livoti – critico d’arte e presidente del sodalizio “Le Muse”.Livoti, presenterà l’itinerario dell’artista attraverso la descrizione dell’ io narrante, filo conduttore della tematica delle opere, in cui emerge la concezione illuminista e geometrica. Silenti memorie ricorda il critico d’arte, in cui la geometria si rende partecipe di eventi che tra cosmico e metamorfico sottopongono le forme a lacerazioni e sovrapposizioni. Un pugliese in Calabria, conclude Livoti, un artista che ribadisce, come i territori da dove proveniamo, hanno un unico intendimento per chi dipinge, ovvero farli divenire, segni tangibili, esprimendo così, un contemporaneo bello di natura.