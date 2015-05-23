L’Associazione Culturale “Across The Universe” presenta la campagna di Crowdfunding
Lunedì 25 maggio nella Sala dei Lampadari il lancio della raccolta fondi online per realizzare almeno due serate di musica a fine luglio
23 Maggio 2015 - 12:08 | di Redazione
Lunedì 25/05/2015, ore 11.00, nella Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, in presenza del Sindaco, Avv.to Giuseppe Falcomatà, l’Associazione Culturale “Across The Universe” presenterà la campagna di CROWDFUNDING (FINANZIAMENTO COLLETTIVO) per la raccolta, attraverso donazioni online dei cittadini, di parte delle somme necessarie alla realizzazione di una rassegna musicale di almeno due serate denominata “ONDE ROAD MUSIC FESTIVAL” da tenersi tra la fine di LUGLIO 2015 e l’inizio di Agosto 2015 a Reggio Calabria.
Saranno presenti il Presidente dell’Associazione Culturale “Across the Universe”, Dott. Alessandro Zumbo e l’amministratore e socio fondatore dell’associazione Dott. Gabriele Marcianò.
A moderare, il portavoce del sindaco Franco Arcidiaco.
Nel corso della conferenza verrà spiegato nei dettagli in che cosa consiste l’iniziativa.
Le testate giornalistiche ed i cittadini sono invitati a partecipare.
Lunedì 25/05/2015, ore 11.00, nella Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria.
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