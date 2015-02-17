L’Associazione Fahrenheit451 presenta i prossimi incontri culturali

Dal mese di febbraio incontri con scrittori del social network Mebook: inaugura Gianfrancesco Turano con il romanzo Contrada Armacà, tra realtà e fiction

di Nicolino D’Ascoli. L’associazione ‪culturale Fahrenheit451‬‬ comunica che dal mese di Febbraio organizzerà una serie di incontri letterari con scrittori associati al social network Mebook, partner della stessa e attualmente presente sul web con più di 2000 iscritti.

Ad inaugurare gli incontri del 2015 sarà Gianfrancesco Turano che, ci parlerà del suo ultimo romanzo ”Contrada Armacà”, un’opera in cui realtà e fiction si confondono, poiché il racconto prende spunto da una serie di episodi di cronaca della città di Reggio. Una storia di guerra di ‘ndrangheta, ma anche di conflitti all’interno della procura reggina, dove magistrati sono contro altri magistrati, dove l’omicidio di un parrucchiere si intreccia misteriosamente con la morte di un dirigente dell’amministrazione comunale. Gli episodi narrati, come si può facilmente intuire, si ispirano ai recenti fatti di cronaca reggina.

Inoltre l’associazione è già impegnata con una rassegna cinematografica attualmente in corso, presso l’auditorium Zanotti-Bianco ex Cipresseto, la cui durata si protrarrà fino al mese di giugno 2015. Le date delle proiezioni saranno pubblicate sul sito dell’associazione e sulla pagina di Facebook.

Si ricorda che l’incontro con l’autore si svolgerà presso Malavenda Cafè, Via Zecca – Reggio Calabria.