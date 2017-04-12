L’asteroide più grande degli ultimi 13 anni sfiorerà la Terra
Ad aprile passerà il più grande asteroide degli ultimi tredici anni a questa distanza: 650 metri di diametro e nessun pericolo per il pianeta
12 Aprile 2017 - 14:23 | di Federica Geria
Ad aprile accadrà un particolare evento: passerà l’asteroide più grande alla distanza minore dalla Terra degli ultimi tredici anni!
Per il nostro pianeta non vi è però alcun pericolo. Il 19 aprile l’asteroide denominato 2014 JO25, del diametro di circa 650 metri, passerà infatti alla distanza di sicurezza di 1,8 milioni di chilometri, cioè a 4,6 volte la distanza media che separa la Terra dalla Luna.
Il Neo (programma Nasa di osservazione degli asteroidi potenzialmente pericolosi) comunica che l’asteroide, scoperto tre anni fa e caratterizzato da una riflettività superficiale doppia rispetto quella della Luna, si avvicinerà a noi venendo dalla direzione del Sole.
Sempre nella stessa data la cometa PanStarrs (C/2015 ER61) sarà alla minore distanza dalla Terra a 175 milioni di chilometri.
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