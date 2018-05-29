L’attore reggino Marcello Fonte incontra il pubblico reggino
Mercoledì 30 maggio al Cinema Aurora l'attore premiato a Cannes incontra il pubblico prima della proiezione di Dogman, poi il tour a Napoli, Catania e Palermo
29 Maggio 2018 - 09:58 | di Vincenzo Comi
Marcello Fonte vincitore della Palma d’oro a Cannes 2018 sarà presente al Cinema Aurora di Reggio Calabria per un breve incontro moderato da Tonino De Pace e dall’organizzatore Nuccio Morabito in sala mercoledì 30 maggio alle ore 20.15 prima dello spettacolo delle 20:30.
L’attore reggino incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del film di Matteo Garrone “Dogman“. Il tour al sud dell’attore originario di Melito Porto Salvo partirà proprio dalla sua città per toccare poi Napoli (giovedì 31 maggio), Catania (venerdì 1 giugno) e Palermo (sabato 2 giugno).
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