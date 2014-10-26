L’AVIS incontra gli studenti della scuola ITI Panella-Vallauri di RC

Si è svolto il 23 ottobre 2014 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’Aula Magna dell’ITI Panella-Vallauri di Reggio Calabria il primo di due incontri informativi sulle tematiche della donazione del sangue. Questi incontri fanno parte integrante di quel percorso d’informazione sulla donazione del sangue in cui questa scuola primeggia. Il prof. Luigi Giordano da anni Referente dei progetti e concorsi AVIS della scuola, costantemente stimola e coinvolge gli allievi sui temi della donazione. L’importanza del donare sangue, per questo Istituto potrebbe dire che è nel suo DNA. Fare del bene donando il proprio sangue è da sempre un orgoglio di tutta la comunità scolastica. La sezione Comunale AVIS anche quest’anno ha organizzato questi incontri indirizzati agli alunni delle quarte e quinte classi. Il prof. Ignazio Parrino Responsabile del settore scuola della sezione Comunale AVIS di Reggio Calabria insieme al prof. Luigi Giordano hanno curato la presentazione per la prima fase dell’incontro che ha avuto nella dott.ssa Maria Maddalena Saladino validissima relatrice. Erano presenti a questo primo incontro gli alunni di nove classi per diversi indirizzi di studio, che dopo aver ascoltato la prima parte dedicata alle informazione sui concetti della donazione, sono stati chiamati ad un appassionante dibattito della durata di circa due ore. Numerosissime sono state le domande e di grande valore informativo medico le risposte che hanno coinvolto i circa 150 allievi, che, confrontandosi con la dott.ssa Saladino hanno avuto tutte le risposte ai loro dubbi e incertezze. Il prossimo incontro si svolgerà il 5 novembre 2014 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sempre presso l’Aula Magna dell’Istituto e vedrà coinvolti gli alunni di nove quinte classe. N.d.R.