Tiro a volo e solidarietà al campo 'L'orizzonte' di Cardeto: l'autoemoteca Avis sarà a disposizione di cacciatori e appassionati domenica 15 luglio

Sport e donazione un connubio che torna al centro dell’impegno della sezione comunale dell’Avis “Evelina Plutino Giuffrè”, promotrice unitamente alla Federazione Caccia e alla sua sezione Giovani, della manifestazione “Un piattello per la vita. II trofeo Gennaro Giuffrè”. L’iniziativa, promossa su impulso della sezione comunale di Gallico e con la collaborazione della Fitav e del circolo Fitasc “Nuccio Verduci”, si pregia del patrocinio della Città Metropolitana e dei comuni di Cardeto e Reggio Calabria.

Le giornate di sport e donazione avranno luogo sabato 14 e domenica 15 luglio presso il campo da tiro a volo “L’orizzonte” di Cardeto. L’autoemoteca Avis sarà a disposizione di cacciatori, tiratori e appassionati che vorranno compiere il loro prezioso gesto di solidarietà, dalle ore 8 nella sola giornata di domenica 15 luglio 2018.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito della Federazione Caccia – ha sottolineato la presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Myriam Calipari – perché siamo convinti che il gesto della donazione e la pratica sportiva non rappresentino solo scelte personali ma costituiscano anche viatici per la creazione di una comunità fondata sul rispetto dell’altro e sulla costruzione del benessere fisico e interiore”.

“Valori come l’aggregazione, la solidarietà e la crescita sociale di un territorio, centrali per l’Avis – ha spiegato il consigliere nazionale Avis Mimmo Nisticò – ci hanno subito convinto a sostenere questa iniziativa che mette insieme la dedizione al prossimo e la passione sportiva come significative occasioni di promozione della salute”.

“Siamo particolarmente lieti e grati per questa collaborazione con l’Avis comunale reggina – ha evidenziato il presidente regionale della Federcaccia di Giuseppe Giordano – perché incarna la nostra visione della caccia e dello sport come momenti di forte valenza sociale e concretizza la ferma volontà della Federazione di partecipare attivamente alla vita della comunità. Per promuovere questa dimensione socialmente impegnata della Federazione si era sempre speso, in tutte le sedi, il compianto presidente regionale della Federcaccia, Gennaro Giuffrè, mancato lo scorso anno e che, attraverso questa significativa esperienza di condivisione, ci proponiamo di ricordare”.