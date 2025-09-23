Cannizzaro al cantiere dell’aeroporto dello Stretto: ‘Sarà pronto entro Natale’

"A chi si domandava che fine avessero fatto i fondi dell'emendamento Cannizzaro, si sono tramutati in fatti" le parole del deputato reggino

L’onorevole Francesco Cannizzaro torna a parlare di aeroporto dello Stretto e lo fa entrando nel merito dei lavori in corso presso il Tito Minniti di Reggio Calabria. In un video diffuso sui social, l’esponente di Forza Italia ha mostrato l’avanzamento del cantiere della nuova aerostazione, finanziata con 25 milioni di euro attraverso un emendamento a sua firma che, per lungo tempo, è stato al centro di un acceso dibattito politico.

“Immagino abbiate capito dove mi trovo, nella nuova aerostazione in costruzione. Una sensazione bellissima – ha detto Cannizzaro –. Quei 25 milioni di euro che molti definirono frottole oggi sono realtà. L’opera sta prendendo forma, centimetro dopo centimetro”.

Il deputato ha ribadito che i lavori saranno completati entro poche settimane, con inaugurazione prevista prima di Natale, come già annunciato insieme al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, lo scorso giugno. Cannizzaro ha voluto ringraziare operai e tecnici “che stanno lavorando anche di notte per rispettare l’impegno preso con i cittadini”.

L’esponente azzurro ha poi sottolineato l’importanza del rilancio dello scalo, citando i voli della compagnia aerea low cost irlandese:

“Ricordate quando dicevano che non sarebbe mai arrivata Ryanair? Oggi vediamo aerei che decollano e atterrano, fiumi di gente che parte e che arriva”.

Per il deputato reggino, l’aeroporto è solo l’inizio di una più ampia strategia di interventi su Reggio e sulla Calabria: