Reggio, proseguono i lavori degli operai di Castore all’Arena – FOTO

Continuano gli interventi di ripristino dei sampietrini dopo il maltempo delle scorse settimane che aveva danneggiato il lungomare reggino

09 Marzo 2026 - 11:02 | di Redazione

lavori castore Arena rc ()

Proseguono gli interventi all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria dopo i danni provocati dal maltempo delle scorse settimane.

lavori castore Arena rc ()

Mareggiate, pioggia e vento avevano colpito alcune strutture e parti della passeggiata del lungomare, rendendo necessario un intervento di ripristino.

lavori castore Arena rc ()

Operai al lavoro sui sampietrini

In questi giorni gli operai della società Castore sono impegnati nella sistemazione dei sampietrini nell’area dell’arena.

lavori castore Arena rc ()

Il lavoro richiede attenzione e tempi lunghi: per sistemare le pietre viene utilizzato anche uno strumento specifico, una lima particolare, necessario per adattare e rifinire i singoli elementi della pavimentazione.

L’intervento richiederà ancora diversi giorni prima della conclusione.

L’obiettivo è ripristinare la pavimentazione danneggiata e riportare alla normalità uno dei punti più frequentati del lungomare di Reggio Calabria.

