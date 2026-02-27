Reggio, nuova vita per la Villetta Sant’Ambrogio: uno spazio urbano restituito alla città

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” esprime viva soddisfazione per la riconsegna della Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio, che avverrà il prossimo 2 marzo. Uno spazio urbano finalmente restituito alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e agli amici a quattro zampe.

Un risultato che non giunge per caso, ma che è il frutto di una azione civica tenace, determinata e propositiva, portata avanti con coerenza dalla nostra associazione attraverso segnalazioni, PEC, incontri e confronti costanti con gli organi preposti.

Gli interventi realizzati nella Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio

Numerosi e significativi gli interventi realizzati, tra cui si evidenziano:

la sostituzione della pavimentazione in legno con mattoncini autobloccanti, garantendo maggiore sicurezza e durabilità;

la verifica e il ripristino dell’impianto di illuminazione;

la messa in sicurezza e installazione di nuove panchine;

la sostituzione di alcune giostrine per bambini;

la realizzazione di una nuova recinzione dell’area cani;

la pulizia e sistemazione dell’area del ficus benjamina, da tempo segnalata dalla nostra associazione;

potatura degli alberi e decespugliamento generale dell’intera area verde.

Ringraziamenti a consiglieri, tecnici e operatori coinvolti

Con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, ci corre l’obbligo di sottolineare l’impegno di quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento:

i Consiglieri Comunali Massimiliano Merenda e Franco Barreca, per aver esercitato con concretezza il loro ruolo;

i tecnici dell’Ufficio Manutenzione, in particolare l’Ing. Giacinto Santacaterina;

il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cilione;

l’Arch. Giuseppe Votano;

Tutti gli operai e tecnici della Società Castore, che hanno operato con dedizione e professionalità.

I progetti “dormienti” e le richieste per il quartiere Santa Caterina

Pur plaudendo al risultato raggiunto, l’Associazione Noi per Santa Caterina rinnova l’appello all’Amministrazione comunale affinché altri progetti già presentati e ancora “dormienti” possano finalmente vedere la luce. Ci riferiamo in particolare a:

il Palcoscenico all’aperto;

iI Progetto per gli anziani;

il passaggio permanente dal nostro quartiere verso il porto e viceversa;

l’utilizzo della palestra dell’Istituto Falcomatà.

Il bene comune è un impegno quotidiano. Continueremo a lavorare con passione e senso civico affinché Santa Caterina sia sempre più un quartiere vivo, accogliente e capace di guardare al futuro.

Associazione “Noi per Santa Caterina”

Il Presidente – Giuseppe Serranò