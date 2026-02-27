Reggio, nuova vita per la Villetta Sant’Ambrogio: uno spazio urbano restituito alla città
La soddisfazione dell'associazione "Noi per Santa Caterina". Numerosi gli interventi realizzati. Il dettaglio
27 Febbraio 2026 - 06:42 | Comunicato Stampa
L’Associazione “Noi per Santa Caterina” esprime viva soddisfazione per la riconsegna della Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio, che avverrà il prossimo 2 marzo. Uno spazio urbano finalmente restituito alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e agli amici a quattro zampe.
Un risultato che non giunge per caso, ma che è il frutto di una azione civica tenace, determinata e propositiva, portata avanti con coerenza dalla nostra associazione attraverso segnalazioni, PEC, incontri e confronti costanti con gli organi preposti.
Gli interventi realizzati nella Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio
Numerosi e significativi gli interventi realizzati, tra cui si evidenziano:
- la sostituzione della pavimentazione in legno con mattoncini autobloccanti, garantendo maggiore sicurezza e durabilità;
- la verifica e il ripristino dell’impianto di illuminazione;
- la messa in sicurezza e installazione di nuove panchine;
- la sostituzione di alcune giostrine per bambini;
- la realizzazione di una nuova recinzione dell’area cani;
- la pulizia e sistemazione dell’area del ficus benjamina, da tempo segnalata dalla nostra associazione;
- potatura degli alberi e decespugliamento generale dell’intera area verde.
Ringraziamenti a consiglieri, tecnici e operatori coinvolti
Con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, ci corre l’obbligo di sottolineare l’impegno di quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento:
- i Consiglieri Comunali Massimiliano Merenda e Franco Barreca, per aver esercitato con concretezza il loro ruolo;
- i tecnici dell’Ufficio Manutenzione, in particolare l’Ing. Giacinto Santacaterina;
- il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cilione;
- l’Arch. Giuseppe Votano;
Tutti gli operai e tecnici della Società Castore, che hanno operato con dedizione e professionalità.
I progetti “dormienti” e le richieste per il quartiere Santa Caterina
Pur plaudendo al risultato raggiunto, l’Associazione Noi per Santa Caterina rinnova l’appello all’Amministrazione comunale affinché altri progetti già presentati e ancora “dormienti” possano finalmente vedere la luce. Ci riferiamo in particolare a:
- il Palcoscenico all’aperto;
- iI Progetto per gli anziani;
- il passaggio permanente dal nostro quartiere verso il porto e viceversa;
- l’utilizzo della palestra dell’Istituto Falcomatà.
Il bene comune è un impegno quotidiano. Continueremo a lavorare con passione e senso civico affinché Santa Caterina sia sempre più un quartiere vivo, accogliente e capace di guardare al futuro.
Associazione “Noi per Santa Caterina”
Il Presidente – Giuseppe Serranò