City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, nuova vita per la Villetta Sant’Ambrogio: uno spazio urbano restituito alla città

La soddisfazione dell'associazione "Noi per Santa Caterina". Numerosi gli interventi realizzati. Il dettaglio

27 Febbraio 2026 - 06:42 | Comunicato Stampa

villetta santa caterina

L’AssociazioneNoi per Santa Caterina” esprime viva soddisfazione per la riconsegna della Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio, che avverrà il prossimo 2 marzo. Uno spazio urbano finalmente restituito alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e agli amici a quattro zampe.

Un risultato che non giunge per caso, ma che è il frutto di una azione civica tenace, determinata e propositiva, portata avanti con coerenza dalla nostra associazione attraverso segnalazioni, PEC, incontri e confronti costanti con gli organi preposti.

Gli interventi realizzati nella Villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio

villetta santa caterina

Numerosi e significativi gli interventi realizzati, tra cui si evidenziano:

  • la sostituzione della pavimentazione in legno con mattoncini autobloccanti, garantendo maggiore sicurezza e durabilità;
  • la verifica e il ripristino dell’impianto di illuminazione;
  • la messa in sicurezza e installazione di nuove panchine;
  • la sostituzione di alcune giostrine per bambini;
  • la realizzazione di una nuova recinzione dell’area cani;
  • la pulizia e sistemazione dell’area del ficus benjamina, da tempo segnalata dalla nostra associazione;
  • potatura degli alberi e decespugliamento generale dell’intera area verde.

Ringraziamenti a consiglieri, tecnici e operatori coinvolti

Con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, ci corre l’obbligo di sottolineare l’impegno di quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento:

  • i Consiglieri Comunali Massimiliano Merenda e Franco Barreca, per aver esercitato con concretezza il loro ruolo;
  • i tecnici dell’Ufficio Manutenzione, in particolare l’Ing. Giacinto Santacaterina;
  • il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cilione;
  • l’Arch. Giuseppe Votano;

Tutti gli operai e tecnici della Società Castore, che hanno operato con dedizione e professionalità.

I progetti “dormienti” e le richieste per il quartiere Santa Caterina

ic falcomata santa caterina

Pur plaudendo al risultato raggiunto, l’Associazione Noi per Santa Caterina rinnova l’appello all’Amministrazione comunale affinché altri progetti già presentati e ancora “dormienti” possano finalmente vedere la luce. Ci riferiamo in particolare a:

  • il Palcoscenico all’aperto;
  • iI Progetto per gli anziani;
  • il passaggio permanente dal nostro quartiere verso il porto e viceversa;
  • l’utilizzo della palestra dell’Istituto Falcomatà.

Il bene comune è un impegno quotidiano. Continueremo a lavorare con passione e senso civico affinché Santa Caterina sia sempre più un quartiere vivo, accogliente e capace di guardare al futuro.

Associazione “Noi per Santa Caterina”
Il Presidente – Giuseppe Serranò

Reggio Calabria Attualità