Gallico-Gambarie e lavori al porto di Reggio, Cannizzaro assicura: "Siamo a buon punto"

"Anche per il rilancio del Tito Minniti qualcuno non ci credeva. Il merito è nostro e ce lo prendiamo, nonostante i sopralluoghi del sindaco Falcomatà...", punge il deputato reggino

Forza Italia prosegue in Calabria il proprio percorso di rafforzamento e riorganizzazione a livello regionale.

L’adesione in massa di decine di amministratori nei mesi scorsi, l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni europee e il positivo bilancio del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto gli elementi propulsivi per la crescita del partito, come evidenziato con soddisfazione dal coordinatore regionale, l’On. Francesco Cannizzaro.

Ieri mattina la riunione presso il coordinamento provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, nel pomeriggio attraverso una conferenza stampa invece l’ufficialità dei 3 nuovi vice segretari regionali azzurri. Si tratta di Pierluigi Caputo, consigliere regionale e vice presidente del consiglio, Sergio Ferrari (sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone) e dell’imprenditore lametino Emanuele Ionà.

A margine della conferenza, doppia domanda posta da CityNow al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro.

“Dopo aver promesso e realizzato il rilancio del Tito Minniti, con i nuovi voli Ryanair, i lavori di riqualificazione e i dati relativi ai passeggeri che vedono lo scalo reggino primo in Italia per crescita, a che punto siamo con altre due importanti infrastrutture vale a dire il completamento della Gallico-Gambarie e i lavori al porto di Reggio Calabria?”, la domanda posta a Cannizzaro.

“Se queste azioni vengono messe in campo e centra sempre Forza Italia, questa è la testimonianza concreta del nostro impegno. Anche per la riqualificazione e rilancio del Porto, così come per l’aeroporto, ci sono 15 milioni di euro con un emendamento che porta la mia firma. Nei giorni scorsi mi sono sentito con i vertici dell’Autorità Portuale dello Stretto per fare il punto della situazione. Siamo ad uno stadio avanzato, si è perso un pò di tempo per il passaggio di consegne tra il vecchio presidente e il nuovo. Abbiamo chiesto un’accelerazione, le risorse ci sono e anche i progetti. Immagino che si riprenderà l’iter in modo rapido dopo la pausa di agosto. Cosi come non ci credeva nessuno per l’aeroporto, e ricordo anche chi rideva e faceva battute dicendo che mai si sarebbe realizzato, io credo anche sul Porto di poter rassicurare. C’è la massima attenzione e impegno, anche da parte di Forza Italia”.

Dal porto alla Gallico-Gambarie, una delle opere più attese dall’intera area metropolitana di Reggio Calabria.