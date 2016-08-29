Lavori in casa? Occhio al ‘fai da te’!

Dal rubinetto che gocciola al parquet da levigare: perché affidarsi a un professionista quando si tratta della sicurezza di casa e famiglia

“Amore si è otturato il lavandino! Non funziona più la presa! Quel quadro va spostato! Perché non mettiamo due mensole anche lì? Quanto tempo ancora dovremo aspettare per montare le zanzariere? E le scarpiere poi…?”

Se sentite sempre più spesso queste frasi e ancora non avete adempiuto alle continue richieste della vostra compagna allora vuole dire che siete negati col ‘fai da te’.

Per molti rappresenta l’incubo peggiore.

Il solo pensiero di dover piantare un chiodo o effettuare una qualsivoglia riparazione domestica vi porta dritti al manicomio?

Quando è il momento di chiamare un esperto

E’ arrivato allora il momento di mollare la cassetta degli attrezzi e affidarvi ad un esperto! Risparmierete tempo e denaro.

Muratura, falegnameria, idraulica ed elettricista. Lasciate alle spalle tutto. Anche le pulizie di casa. Da oggi con un semplice click, in pochi minuti è possibile avere un professionista a casa vostra (muratore, imbianchino, piastrellista etc…)

Più facile quindi andare ‘a caccia’ di professionisti qualificati per svolgere tutti i lavori di idraulica e le riparazioni che servono a casa o nel condominio, piuttosto che improvvisarsi fontanieri last minute.

E’ possibile ormai trovare velocemente la persone giusta con pochi e semplici passaggi nella massima velocità.

Perché affidarsi a un professionista

Basta quindi col ‘fai da te’! Quando ci si occupa della sicurezza della propria casa e della famiglia ci si deve poter fidare di un professionista.

Partire col piede giusto anche per il più banale dei classici ‘lavoretti’ rappresenta il modo migliore per riqualificare la vostra casa.

Se il rubinetto gocciola, il tetto è ridotto a un colabrodo e avete voglia di levigare il vecchio parquet, per evitare danni e problemi a volte irrisolvibili, vi consigliamo di chiamare professionisti seri ed esperti del settore.

Come dice il detto…chi ben comincia è a metà dell’opera…

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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