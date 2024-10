Reggio, lavori alla rete idrica in via Marina. Sorical annuncia la chiusura della strada

Una squadra della Sorical interverrà domani mattina alle ore 7 per riparare una perdita nella rete idrica in Via Marina.

La presenza di numerose auto parcheggiate ha reso impossibile l’intervento nella giornata odierna. Per questo motivo, la Sorical ha richiesto la chiusura della strada con divieto di parcheggio e la presenza della polizia municipale per domani, al fine di consentire i lavori.