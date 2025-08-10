Lazzaro, la denuncia di un lettore: ‘Parcheggi selvaggi bloccano bus in zona Fornace’ – FOTO
Autobus bloccato, intervengono i carabinieri. Residenti chiedono controlli e videosorveglianza
10 Agosto 2025 - 17:01 | Redazione
“Sono un turista del nord ma con casa qui in estate come ogni estate quando scendo il problema principale è la situazione parcheggi selvaggi“.
Questa lettera del turista esasperato che scrive alla nostra redazione denunciando lo stato di disagio dei residenti della zona.
“A Lazzaro zona Fornace sono dovuti intervenire anche i carabinieri perché l’autobus non passava. Tutto per colpa dei parcheggi e della gente maleducata e irrispettosa, e giustamente hanno fatto delle multe, anche i carabinieri“.
“Parcheggiano motorini, macchine, ecc, sotto i ponti, le gallerie all’imbocco della superstrada, nelle zone pedonali, nelle strade private, nella nazionale, e creano grossi disagi. Ma soprattutto creano anche rischi di incidenti“.
“Domenica sarà la stessa situazione di oggi pomeriggio, e prossima settimana di ferragosto peggio ancora. In comune accordo, tutta la popolazione che abita qui chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione, mettendo divieti di sosta e agenti di polizia locale e carabinieri con telecamere di videosorveglianza per far fine a questa vergogna”.
“Se oggi al posto dell’autobus doveva passare un’ambulanza come andava a finire? Quindi ora basta. La prossima mossa sarà mandare anche un esposto alle autorità nazionali. In allegato tutte le foto di com’è ogni giorno la situazione. Da domani voglio una risposta con fatti concreti da chi ammistra questa popolazione, questa frazione. Grazie a nome di tutta la popolazione di Fornace Lazzaro”.