Lazzaro, la denuncia di un lettore: ‘Parcheggi selvaggi bloccano bus in zona Fornace’ – FOTO

Questa lettera del turista esasperato che scrive alla nostra redazione denunciando lo stato di disagio dei residenti della zona.

“A Lazzaro zona Fornace sono dovuti intervenire anche i carabinieri perché l’autobus non passava. Tutto per colpa dei parcheggi e della gente maleducata e irrispettosa, e giustamente hanno fatto delle multe, anche i carabinieri“.