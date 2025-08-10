Reggio, pulizia di cittadini volontari a Mosorrofa e Sala di Mosorrofa – FOTO

Su richiesta di alcuni cittadini volontari di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa scrivo queste poche righe per mettere in evidenza la splendida opera di pulizia effettuata nei due quartieri e per porre domande al Comune e ai compaesani.

Sabato 9 agosto tanti cittadini volenterosi si sono rimboccate le maniche e hanno pulito di sana pianta la Piazza antistante la chiesa di San Domenico a Sala di Mosorrofa e Piazza San Demetrio con le vie vicine che vi afferiscono a Mosorrofa.

Alcuni volontari mi hanno raccontato che nella mattinata di venerdì alcuni operai, presumibilmente, dell’AVR avevano fatto delle foto dell’area, abbastanza sporca, delle due piazze. Dopo che i cittadini si sono mossi per pulire le due piazze, raccontano sempre i volontari, gli operai dell’AVR si sono di nuovo presentati e hanno fotografato le zone appena pulite.

Non si spiegano la motivazione di queste foto ma, i volontari, vogliono rivendicare che il merito della pulizia delle due aree è solo loro, che avrebbero con piacere voluto fare a meno di dover dedicare quel tempo per la pulizia e impiegarlo in altro modo, se chi doveva avesse fatto il suo dovere.

Queste poche righe servono a stigmatizzare dei comportamenti. Da mesi quelle piazze non venivano ripulite, tant’è che sono stati raccolti circa 10 sacchi di immondizia.

I volontari, pur di vedere pulito il proprio paese sono disponibili anche a ripetere nel tempo l’opera di pulizia ma si pongono delle domande. La pulizia la paghiamo e anche cara, perché il servizio non viene effettuato costantemente? I volontari pongono anche una domanda e una richiesta ai loro compaesani. Perché non ci aiutate a tenere pulito attraverso comportamenti idonei.

Raccogliere la propria spazzatura e portarla a casa per smaltirla correttamente invece di abbandonarla nel primo angolo che ti viene a tiro è niente di trascendentale, dovrebbe essere la norma. Servirebbe a ciascuno per sentirsi in pace con sé stesso e alla collettività che ne gioverebbe tanto.

Concludiamo dicendo che comunque il comportamento errato di qualche cittadino non giustifica l’assenza di servizio da parte del comune.

Leggi anche

Sento il dovere come cittadino di quei quartieri e come presidente del Comitato Quartiere di Mosorrofa di ringraziare la libera iniziativa dei circa 15 volontari e augurami che oltre allo scopo a breve ottenuto di aver reso più belle e fruibili le due piazze, sia anche di esempio agli altri concittadini e di sprone all’amministrazione pubblica.