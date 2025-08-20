Lazzaro, storia a lieto fine per una tartaruga marina: salvata dai bagnanti

L'esemplare è stato affidato al Centro di recupero tartarughe marine di Brancaleone

Una tartaruga marina è stata recuperata ieri, martedì 19 agosto, nelle acque di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. L’animale era rimasto impigliato in un palamito, una delle attrezzature da pesca che spesso diventano trappole per la fauna marina.

A notarla sono stati alcuni bagnanti che, con prontezza, hanno deciso di intervenire. Dopo vari tentativi, sono riusciti a liberare la tartaruga dalle lenze che ne bloccavano i movimenti.

La tartaruga è stata consegnata al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, punto di riferimento in Calabria per la cura e la riabilitazione di questi animali. Qui riceverà tutte le cure necessarie, prima di essere reintrodotta nel suo habitat naturale.