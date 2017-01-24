Le animazioni dei calabresi Fabio Gaudio e Giuseppe Talarico nel video di J-Ax e Fedez

Nel videoclip di Piccole cose di J-Ax e Fedez spiccano venti secondi animati da due talenti calabresi, Fabio Gaudio e Giuseppe Talarico

E’ da poco uscito il video di “Piccole cose”, brano tratto dal disco “Comunisti col Rolex” di J-Ax e Fedez, in cui vediamo anche la partecipazione di Alessandra Amoroso.

“Piccole cose”, terzo singolo dell’album dopo “Assenzio” e “Comunisti col Rolex”, è accompagnato da un fantastico video ricco di effetti speciali, diretto da Mauro Russo, che in meno di due giorni ha raggiunto oltre 2.000.000 visualizzazioni.

Il videoclip tra effetti speciali e citazioni

Il videoclip particolarissimo per le diverse ambientazioni e tecniche, inizia con un’esplosione e prosegue con una citazione di una scena di Suicide Squad. Il rapper Fedez cammina in mezzo a dei corpi ghiacciati, mentre l’Amoroso dondola su un’altalena sottosopra in una strana condizione di gravità. Si passa poi al gigante bambino che gioca seduto tra le abitazioni di una piccolissima città, fino ad arrivare alle immense meduse che fluttuano su Milano. J-Ax guida un’auto DeLorean, passeggia sul soffitto di una camera e gli zombie usano gli smartphone.

Ma le sorprese non finisco qui, infatti, precisamente al minuto 2:34 possiamo ammirare delle splendide animazioni create da due talenti calabresi, Fabio Gaudio e Giuseppe Talarico, insieme a Marcelo De Vivo.

Le parole di Gaudio e Talarico sui social

Gaudio, originario di Cosenza, lancia la notizia sui social così: “Nuovo lavoro online! Ho animato 20 secondi per il nuovo singolo di J-Ax & Fedez, Piccole cose. Ho fatto tutti i disegni e per sfondi e colorazioni mi hanno assistito Giuseppe Talarico e Marcelo De Vivo. Ho caricato una cartella su Facebook con un pò di frames! Grazie 3000 al numero uno, Director Mauro Russo di Calibro 9 – Produzioni Video, che mi ha chiamato per partecipare a questo kolossal di produzione, e a Matteo Stefani di BMovie per la gigantesca pazienza!”

“Piccole cose per qualcuno, ma grandi cose per me! Ho avuto il piacere di lavorare all’ultimo video di J-Ax & Fedez…Un ringraziamento speciale al boss Fabio Gaudio” – scrive invece in un post su Facebook il collaboratore Talarico, nato a Catanzaro ma reggino d’adozione.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JZroLpWR0os