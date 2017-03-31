Le attrici Clery e Bouchet scelgono lo stilista calabrese Anton Giulio Grande

Corinne Clery e Barbara Bouchet, in città per lo spettacolo Quattro donne e una canaglia, accolte dallo stilista calabrese Anton Giulio Grande, amico di lunga data

A dare il benvenuto in città alle attrici Corinne Clery e Barbara Bouchet arrivate ieri per lo spettacolo teatrale ‘Quattro donne e una canaglia’, è lo stilista Anton Giulio Grande.

Lo stilista è amico delle due attrici dai primi anni di attività. Grande amico da moltissimi anni sia di Corinne Clery che di Barbara Bouchet, che da tempo indossano i suoi abiti di alta moda per eventi e occasioni importanti.

Le due non perdono una sfilata dello stilista e sono sempre in prima fila ad applaudire il ‘nuovo Valentino ‘ come lo ha definito Corinne. Bellissime parole da parte di entrambe per lo stilista di alta moda sia da un punto di vista personale che professionale. Lo stilista le ha omaggiate con scialli di pizzo e Frangie in seta, ormai oggetti cult dello stilista amato dalle celebrity nel mondo.

Bella pagina per Lamezia la testimonianza sullo Stilista da parte di due icone di intramontabile bellezza, tra le amiche e testimonial più care allo stilista che le ricorda commosso in quanto tra le prime a credere in lui sin dall’inizio della carriera.