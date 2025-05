Save the Children a Reggio con ‘Le cure che nutrono’

Focus sulla salute e il benessere dei bambini nei primi anni di vita: formazione con crediti ANPE e attestati per i partecipanti

Il prossimo 5 maggio 2025, dalle 10:00 alle 12:00, presso la Sala Gilda Trisolini della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Piazza Italia), si svolgerà l’incontro formativo “Le cure che nutrono. Tutelare i diritti dei minori, fin dalla primissima infanzia”, promosso da Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro.

Una rete per i diritti dell’infanzia

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, il Centro Comunitario Agape, con il patrocinio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza e la partecipazione del Comitato Regionale dell’Associazione Nazionale Pediatri.

L’evento si inserisce nel quadro di un protocollo d’intesa volto a rafforzare la rete di protezione e promozione dei diritti dell’infanzia, con un focus particolare sui primi mille giorni di vita, fase cruciale per lo sviluppo cognitivo, socio-emozionale e psicologico di bambine e bambini.

Formazione multidisciplinare per la prima infanzia

Durante l’incontro, coordinato da Francesca Romana Marta, referente tematica per la prima infanzia di Save the Children, professioniste e professionisti dei servizi pubblici e del privato sociale si confronteranno in un dialogo creativo e multidisciplinare.

I temi centrali riguarderanno le relazioni educative, la salute, la protezione e il benessere infantile, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza, competenza e capacità di cooperazione tra settori diversi.

Crediti formativi e attestati di partecipazione

L’evento si articolerà in momenti di intervento frontale, discussione circolare ed esercitazioni collettive. È previsto il rilascio di crediti formativi da parte dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) per i propri associati, oltre a un attestato di partecipazione per tutte e tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

Focus sugli interventi precoci e il lavoro in rete

Tra i temi chiave della conversazione:

la centralità degli interventi precoci per ridurre le condizioni di svantaggio nello sviluppo;

la comunicazione efficace con le famiglie;

la costruzione di reti professionali collaborative e comunità solidali.

Un’occasione per chi lavora con la prima infanzia

L’incontro rappresenta un momento significativo di formazione e confronto per tutte le figure professionali impegnate nei servizi per la prima infanzia: ostetriche, pediatri, educatori, funzionari pubblici, operatori del sistema giudiziario minorile e forze dell’ordine.

Per partecipare: https://forms.gle/LCMJrLfLidASWEQe8