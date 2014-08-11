Le gemelle Scarpari debuttano il 16 agosto al Festival New Wave Junior in Crimea

Chiara e Martina Scarpari, reduci dal successo di Ti Lascio una Canzone su Rai Uno, debutteranno il 16 Agosto al festival “New Wave Junior 2014” che si svolgerà allo stadio “Artek”, sul mar Nero, nella repubblica di Crimea. Il programma della manifestazione prevede una seconda esibizione per tutti i partecipanti anche il giorno successivo il 17 Agosto. I concorrenti che avranno superato le prime due giornate, si sfideranno tutti nella finalissima lunedì 18 Agosto.

Durante i primi due giorni di gara, oltre ai brani del loro repertorio, Chiara e Martina canteranno anche brani corali in lingua russa insieme agli altri partecipanti.

Le gemelle calabresi, che si trovano in Crimea dal 6 Agosto insieme alla famiglia, oltre a cantare, si dovranno anche cimentare in prove artistiche che prevedono momenti di danza.

All’inaugurazione in programma il 16 Agosto, durante la quale Chiara e Martina sfileranno con il tricolore in mano, si esibiranno anche diversi artisti, fra cui, il cantante italiano Alessandro Safina, che farà anche parte della giuria tecnica.

Sono 17 i giovani cantanti che prenderanno parte al “New Wave Junior”: le gemelle Scarpari, uniche italiane in gara, sono anche le sole rappresentanti dell’Europa occidentale, gli altri concorrenti provengono dagli Stati di Israele, Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Lettonia, Moldavia, Russia, Romania e Ucraina. “Siamo molto emozionate – hanno dichiarato le sorelle Scarpari – perché è la prima esperienza all’estero all’interno di un festival di fama internazionale come il New Wave Junior. Ci sfideremo con ragazzi e ragazze che, come noi, hanno già avuto alle spalle esibizioni in festival e programmi televisivi, sarà una gara impegnativa, ma noi siamo fortemente motivate, stiamo lavorando tantissimo, ogni giorno proviamo dalle 11 alle 20. Faremo tutto il possibile per portare in Italia un buon risultato”. “Sicuramente – hanno aggiunto le gemelle – aver partecipato a un programma importante e di rilievo come Ti Lascio una Canzone, ci permette oggi di affrontare questi momenti professionali della nostra carriera nel migliore dei modi. Ringraziamo tutti gli italiani che in questi giorni ci stanno dimostrando tutto il loro affetto attraverso i social network”.”Sarà per noi una grande emozione – hanno commentato i genitori delle gemelle – vedere Chiara e Martina sventolare la bandiera italiana all’inaugurazione del festival”Il festival “New Wave Junior” sarà trasmesso sul canale satellitare Russia 1 alla fine del mese di Agosto.