Le gemelle Scarpari rientrano dalla Crimea con un bagaglio carico di impegni

Le due quindicenni di Varapodio chiudono il tour in Crimea al New Wave Junior e guardano ai concerti in Sicilia, a Mosca e al primo album

Chiara e Martina Scarpari, le due quindicenni cantanti di Varapodio (RC), stanno rientrando dal loro tour in Crimea conclusosi con l’ambita partecipazione, in qualità di special guest, al festival canoro internazionale “New Wave Junior”. Un tour tanto impegnativo quanto gratificante che ha visto le due giovanissime gemelle esibirsi in diversi contesti con un unico denominatore comune: platee di migliaia e miglia di persone, in delirio ad ogni loro esibizione. Oltre a cantare con quel timbro potente e graffiante che ormai le contraddistingue, Chiara e Martina hanno regalato momenti di vero e proprio spettacolo dimostrando, ancora una volta, nonostante la loro giovanissima età, di possedere tutte le qualità degli artisti affermati.

Il New Wave Junior di Yalta

La loro presenza al “New Wave Junior” è stata fortemente caldeggiata dal team degli organizzatori i quali ne avevano apprezzato il talento già l’anno scorso quando, staccate da solo un punto dal vincitore, si sono aggiudicate un meritatissimo secondo posto. Le enormi aspettative riposte nella loro esibizione con il cantante spagnolo Roberto Kel Torres, sono state ampiamente rispettate e superate. L’entusiasmante accoglienza riservata loro dal pubblico dello stadio “Artek” di Yalta ne è indubbiamente la testimonianza.

‹‹Non avrei mai immaginato di trovarmi in una terra straniera e lontana, a rappresentare la nostra Italia con due piccole ragazze quasi ignare del ruolo affidatogli – afferma papà Rocco visibilmente emozionato- ma quello che più mi riempie d’orgoglio è vedere l’accoglienza e l’affetto riservata alle mie figlie da tutti, organizzatori, pubblico, stampa, ecc››. Un entusiasmo generale culminato con l’annuncio degli organizzatori di volere le gemelle Scarpari per due grandi concerti a Mosca il prossimo 25 e 26 settembre.

Gli impegni dopo la Crimea

Intanto, al rientro dalla Crimea, le due piccole star calabresi dovranno far fronte ad un calendario colmo di impegni artistici che le vedrà esibirsi, lasettimana prossima, in una serie di concerti in Sicilia. Subito dopo, voleranno a Milano, in sala d’incisione, per ultimare i lavori del loro tanto atteso primo album che uscirà a breve.

Tante saranno poi le novità e le sorprese che vedranno protagoniste le gemelle ma, per adesso, c’è il massimo riserbo a tal proposito, proprio per l’importanza dei progetti “in cantiere”.

Si allegano 2 foto: 1. le gemelle con il cantante cubano Roberto Kel Torres; 2. il pubblico dello Stadio Artek di Yalta. Cordiali Saluti dott.ssa Chiara Vaticano ____________________________________________ Ufficio Stampa gemelle Chiara e Martina Scarpari responsabile – dott.ssa Chiara Vaticano 3804385040 ufficiostampagemellescarpari@outlook.com

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