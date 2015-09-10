Le gemelle Scarpari tornano su Rai Uno a Ti lascio una canzone

Dopo un periodo di assoluto riserbo, l’Ufficio Stampa delle gemelle Chiara e Martina Scarpari è lieto di annunciare il ritorno delle due giovanissime cantanti calabresi nel programma tv di Rai Uno che le lanciò nella primavera del 2014, “Ti lascio una canzone”.

Il ritorno del talent su Rai Uno

Dopo una stagione di pausa, il talent canoro più seguito dai telespettatori ritorna sul piccolo schermo, aprendo i battenti con una puntata riservata alle 10 stelle che nelle scorse edizioni hanno brillato di più per il loro talento e lo straordinario successo di pubblico. La rosa dei concorrenti che si sfideranno nella prima puntata è stata scelta con cura e grande attenzione dallo staff tecnico-artistico della trasmissione, capitanato dal maestro Leonardo De Amicis. Tra i 10 ragazzi selezionati, che si sfideranno sabato 12 settembre in prima serata, spiccano i nomi di Chiara e Martina il cui curriculum e le cui performance sono stati valutati attentamente e ritenuti sufficienti per superare le selezioni.

Essere state scelte tra le decine e decine di concorrenti che in 7 anni hanno gareggiato a “Ti lascio una canzone” è già un traguardo importante al quale se ne potrà aggiungere uno ancora più ambito. Sabato 12, infatti, ad apertura della nuova stagione del talent di Antonella Clerici, i 10 concorrenti selezionati si esibiranno e verrà decretato il vincitore il quale avrà il privilegio di rappresentare l’Italia nella prestigiosa manifestazione canora “Junior Eurovision Song Contest” che si terrà a Sofia, in Bulgaria, il prossimo novembre.

Giuria e televoto di sabato 12 settembre

Una bellissima notizia per la Calabria e per tutti i fans delle gemelle dislocati in Italia e all’estero che, ancora una volta, si uniranno per sostenerle e supportarle. Le sfide di sabato, infatti, saranno valutate in parte dalla giuria (composta da Lorella Cuccarini, Chiara Galiazzo, Fabrizio Frizzi e Massimiliano Pani) e in parte dal televoto da casa. Determinante sarà quindi il contributo dei telespettatori che, con un sms o una telefonata, contribuiranno a far volare le giovani star calabresi al Junior Eurovision per rappresentare l’Italia intera.