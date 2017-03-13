Le Iene: J-Ax organizza uno scherzo, Fedez in lacrime
Un finto processo per secondary ticketing, con avvocato e organizzatore complici: così a Le Iene J-Ax ha messo alla prova l'amico Fedez, fino a una reazione inattesa
13 Marzo 2017 - 12:21 | di Federica Geria
Le Iene non si smentiscono nemmeno questa volta!
Uno scherzo organizzato nei minimi dettagli quello andato in onda ieri sera su Italia1, nel noto show de Le Iene, in cui il cantante J-ax decide di fare uno scherzo, alquanto pesante all’amico e collega Fedez.
Al super tatuato rapper viene fatto credere infatti di essere accusato di truffa per secondary ticketing, con tanto di prove false e documenti. Complici anche il suo avvocato e l’organizzatore dei concerti.
Fedez entra nel panico e Alessandro, ex Articolo 31, insieme agli altri “attori” continuano a far credere che moltissimi dei biglietti venduti per il loro “Comunisti col Rolex Tour” erano stati venduti con mezzi illeciti.
La perplessità iniziale di Fedez si trasforma alla fine dello scherzo in un pianto liberatorio e senza sosta, lasciando tutto il pubblico a bocca aperta.
Avreste mai immaginato di vedere il rapper italiano così?
VIDEO: http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/viviani-la-truffa-di-j-ax-a-fedez_699575.html
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