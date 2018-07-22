Raccoglie sempre più consensi la proposta dell’Hostaria dei Campi per quello che riguarda il menù a base di pesce. Dopo una giornata di mare e tanto sole, gustare il menù a base di pesce della Pescaria è la conclusione migliore.

Se, per esempio, non avete ancora provato la nostra Cozze e Vongole passate a trovarci.

Insieme al ricco menù di pesce, ovviamente la pizza che ha fatto dell’Hostaria dei Campi, il punto di riferimento per i reggini.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766