Le proposte della domenica dell’Hostaria dei Campi. Dalla pizza al pesce
Pesce, pizza ad alta digeribilità e birre artigianali: le proposte dell'Hostaria dei Campi nel cuore di Reggio Calabria
22 Luglio 2018 - 10:31 | di Michele Favano
Raccoglie sempre più consensi la proposta dell’Hostaria dei Campi per quello che riguarda il menù a base di pesce. Dopo una giornata di mare e tanto sole, gustare il menù a base di pesce della Pescaria è la conclusione migliore.
Se, per esempio, non avete ancora provato la nostra Cozze e Vongole passate a trovarci.
Insieme al ricco menù di pesce, ovviamente la pizza che ha fatto dell’Hostaria dei Campi, il punto di riferimento per i reggini.
L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie