Le prossime tappe in tour delle gemelle Scarpari

Le gemelle Scarpari, finaliste assolute dell’ultima edizione di Ti lascio una canzone su Rai Uno, prenderanno parte ad una serie di eventi e manifestazioni di rilievo in cui si esibiranno dal vivo. Il primo appuntamento è a Napoli, venerdì 26 settembre dove Chiara e Martina saranno insignite del Premio Nazionale Tv “L’Altra Italia – Vite da Premio” (Sezione Giovani) quale “bella e nuova espressione dello spettacolo italiano”. La cerimonia si terrà nella suggestiva location dell’Agorà Morelli, in pieno centro della città partenopea, alle 20,30 alla presenza di rappresentanti istituzionali locali, provinciali, regionali e nazionali, ospiti illustri, giurati e alcuni membri ad honorem del Premio. Il 2 ottobre, le gemelle canteranno ospiti del “Premio Mia Martini” a Bagnara Calabra (Rc), città natale della grande interprete italiana scomparsa nel 1995. La manifestazione musicale si svolgerà alle 21 al Palatenda in piazza Municipio. Giunto alla XXª edizione il Premio Mia Martini è un evento ideato nel 1995 dal regista Nino Romeo. Seguirà la partecipazione come ospiti, insieme ad altri artisti provenienti da diversi talent show televisivi, al “Premio Franco Reitano” (IIª edizione), concorso musicale per giovani talenti, in programma sabato 11 ottobre a Brugherio (Mb) al teatro San Giuseppe alle 21. Durante questa serata le gemelle canteranno, tra gli altri brani, il singolo “Sempre Insieme” prodotto dall’etichetta Mac Ray International di proprietà dei figli del Maestro Franco Reitano. Chiara e Martina Scarpari sono state opening act di artisti come Alex Britti, Noa e Mango rispettivamente il 30 e 31 agosto e il 22 settembre 2014. www.chiaraemartina.it Facebook Fan PageYou Tube Official Channel on line