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Le rappresentazioni di Maria nei dipinti della Pinacoteca

Una mostra dedicata ai dipinti di Maria, dal 1300 al 1800, nella Pinacoteca civica per le festività della Madonna della Consolazione

09 Settembre 2016 - 16:49 | di Vincenzo Comi

Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, mostra sulle rappresentazioni di Maria

In occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione, il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la curia arcivescovile, ha allestito, nei locali della Pinacoteca civica, una mostra dal titolo: “Le rappresentazioni di Maria nei dipinti della Pinacoteca Civica dal 1300 al 1800”.

Per consentire ai cittadini, ai numerosi fedeli e agli appassionati di arte sacra di poter visitare la mostra, si comunica che la Pinacoteca rimarrà aperta, nella giornata di sabato 10, in concomitanza con l’apertura dei negozi, fino alle ore 22:30, mentre nella giornata di domenica rimarrà aperta dalle 8:30 fino alle 13:45 e dalle 16:00 fino alle ore 20:00. Nella giornata di lunedì invece l’orario di apertura sarà dalle ore 14:00 fino alle 20:00, mentre nella giornata di martedì dalle ore 8:30 fino alle ore 20:00.

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