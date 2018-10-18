La Prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo e salva la vita impedendo l’insorgenza di una malattia o ritardandone l’evoluzione. Partendo da questa idea, l’associazione Leo Club Primo Sole, ha organizzato la “Giornata del controllo dell’ipertensione e della glicemia”. L’evento si terrà il 21 Ottobre dalle 16:00 alle 20:00, presso il Parco Commerciale Le Ninfee di Reggio Calabria. Lo scopo principale della giornata è quello di far crescere nella popolazione la cultura della prevenzione. Nel corso dell’evento si potrà effettuare uno screening gratuito dell’ipertensione e della glicemia. Tutte queste prestazioni saranno eseguite grazie alla partecipazione di un equipe multidisciplinare composta da diversi professionisti: Dott.ssa Francesca Frosina, il Dott. Giuseppe Romeo, la Dott.ssa Claudia Eraclini,la Dott.ssa Dominella Romeo, la Dott.ssa Gaia Malara. L’iniziativa è diretta a tutta la cittadinanza, in particolare a quella parte della popolazione, che non si è sottoposta precedentemente a controlli specifici. I controlli effettuati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy”, ha detto il presidente del Leo Club Primo Sole Stefania Eraclini.

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