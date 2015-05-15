“L’esercito marciava…” dalla Calabria

Il 24 maggio 2015 ricorreranno i 100 anni dall’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Per commemorare la ricorrenza lo Stato Maggiore dell’Esercito ha organizzato una serie di attività promozionali che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale dal titolo “L’Esercito marciava…”. Con lo scopo di rappresentare il movimento di avvicinamento a Trieste dai punti più lontani del territorio italiano, saranno realizzate una serie di staffette costituite da soldati che attraverseranno tutte le regioni italiane. Correndo ininterrottamente lungo tutto l’arco delle 24 ore, gli oltre 600 soldati impegnati si alterneranno portando, alla stregua di tedofori, una bandiera Italiana, simbolo di unità nazionale.

In tale contesto, sabato 16 maggio avverrà il passaggio di testimone tra la staffetta del 2° Reggimento “Sirio” proveniente da Reggio Calabria e i bersaglieri del 1° Reggimento per poi proseguire la marcia verso la città di Potenza.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 10, in piazza dei Bruzi a Cosenza, con la cerimonia dell’alzabandiera. Il Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria” insieme al Prefetto della provincia di Cosenza e al sindaco della città di Cosenza saluterà la partenza del tedoforo che, come i colleghi che si succederanno fino a Potenza, sarà un militare del 1° Reggimento Bersaglieri. Gli uomini e le donne del Primo correranno nelle successive 24 ore, consegnando la Bandiera ai colleghi del 4° Reggimento Carri di Persano il 17 maggio alle 11 nella città di Potenza. In entrambi i capoluoghi di provincia, nel corso della cerimonia, verranno consegnati ad alcuni studenti gli attestati di servizio di loro avi che hanno preso parte alla Grande Guerra e si terrà la premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso fotografico “la via della Grande Guerra”. Saranno inoltre allestite mostre statiche di mezzi e materiali in dotazione all’Esercito.

Queste le tratte calabresi e lucane, nel dettaglio, fino a Potenza:

Cosenza – Quattromiglia di Rende (partenza 10:20 arrivo 11:10);

Quattromiglia di Rende – Taverna di Montalto Uffugo (partenza 11:10 arrivo12:00);

Taverna di Montalto Uffugo – Torano (partenza 12:00 arrivo 12:55);

Torano – SS 106 km 369 – Marina di Sibari (partenza 12:55 arrivo 14:30);

Marina di Sibari – Trebisacce (partenza 14:30 arrivo 15:30);

Trebisacce – Rocca Imperiale (partenza 15:30 arrivo 18:00);

Rocca Imperiale – Policoro (partenza 18:00 arrivo 19:00);

Policoro – Metaponto (partenza 19:00 arrivo 21:00);

Metaponto – Ferrandina (partenza 21:00 arrivo 01:00);

Ferrandina – Potenza centro (partenza 01:00 arrivo 11:00);

La manifestazione e gli eventi promozionali si concluderanno il 24 maggio a Trieste dove, come emblema di condivisione e commemorazione del sacrificio del popolo italiano, la Bandiera che ha attraversato la penisola verrà issata in piazza Unità d’Italia.