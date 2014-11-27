L’Esposizione: Ascolta ora il nuovo Album di LUCA BONATO

Disponibile dal 28 Novembre 2014 “L’Esposizione” il nuovo Album di LUCA BONATO distribuito da ALKA record label.

Scritto e registrato in gran parte a casa e rifinito al Freedom studio con l’aiuto di Michele Guberti e Stefano Naldi (Dance With The Bear), “L’Esposizione” ha preso forma concreta alla fine del 2013.La tematica ricorrente del disco è il senso d’essere, in un qualche modo, sempre sottoposti al proprio giudizio. La nota introduttiva sulla copertina del disco è abbastanza esplicativa:”Quella sera arrivò in perfetto orario e depositato l’invito raccolse il proprio calice. A quel punto iniziò a girare le stanze della casa; anche se era in perfetta solitudine si accorse da subito d‘avere degli occhi puntati addosso. Non avrebbe mai pensato che i quadri potessero diventare come specchi e che il pezzo da novanta dell‘esposizione sarebbe stato lui”.Luca Bonato cantante e bassista attivo da fine anni ’90, pubblica i primi dischi con i Primasfera (“DemoAutoprodotto” 2001, “I Grandi Vuoti” 2004) e con gli Ipnosi(Ultrasuoni nel 2003). Nel 2006 entra nei Violassenzio, pubblicando con loro tramite Alka Record Label “Andrà Tutto Bene…” nel 2010 e “Nel Dominio” nel 2012. Uscito dai Violassenzio nel giugno 2012 partecipa al progetto benefico Alka For Children nel dicembre dello stesso anno. Nel 2013 diversifica le sue attività iniziando a lavorare sulla grafica di copertine per Koinè (Come Pietre, Alka Record Label 2013) e Cosmic Box (L.S.B. Last Broadcasting Station, Alka Record Label 2013), oltre che occasionalmente proporsi come DJ con l’acronimo di L.Bonated. Nel 2011 per Resisto pubblica “Piccole Ballate Per Inis Mòr”, album solista basato su sonorità acustiche in cui lo strumento predominante è l’ukulele.

Album Creditsscritto e suonato da Luca BonatoStefano Naldi batteriaMichele Guberti altre chitarre 1,10Mattia Menegatti altre chitarre 3Federico Viola programming 4,11Fotografie in copertina di Pavel Sekerka settembre 2013 – febbraio 2014Registrato al 33 di Via Delle Volte e al Freedom studio da Luca Bonato e Michele “Guba” Guberti maggio 2014Mixato e masterizzato all’Animal House Studio da Federico Viola e Luca BonatoDistribuzione: ALKA record labelDal 28 Novembre in tutti i negozi digitaliwww.facebook.com/luca.bonato.

33 www.alkarecordlabel.com www.alkanetwork.tumblr.comAscolta l’Album “L’Esposizione”: https://soundcloud.com/bonated1979 s