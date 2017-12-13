Il prossimo 24 marzo Claudia Lagona, in arte Levante, salirà sul palco del Teatro Garden di Rende con “Caos in Teatro”. Quella del 24 marzo sarà l’unica tappa calabrese per la cantautrice italiana, reduce dall’esperienza di X Factor. L’evento, promosso e organizzato da Ruggero Pegna, si inserisce nel cartellone 2018 di “Fatti di Musica Radio Juke Box”.

La scorsa settimana, nel corso della prima puntata di Music andata in onda su Canale 5, la cantante siciliana si è esibita in una cover delle sue canzoni del cuore. “Vita”, di Lucio Dalla e Gianni Morandi. E’ una passione di origini lontane, racconta l’artista, che ha deciso di trasformarla in una cover da quando sua zia le chiese di inciderla perché la regalasse al marito.