City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

L’evento ‘Perle di Calabria. Un viaggio consegnato alla Storia’

Nove documentari storico-culturali del giornalista Domenico Raffa donati all'Archivio di Stato per valorizzare il territorio calabrese

13 Aprile 2016 - 15:18 | di Federica Geria

Immagine della Calabria per l'evento Perle di Calabria all'Archivio di Stato di Reggio Calabria

“Perle di Calabria. Un viaggio consegnato alla Storia”. Giovedì 14 aprile 2016 – ore 17,00 Sala conferenze dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, via Lia Casalotto

Sarà presentato il dono all’Archivio di Stato di Reggio Calabria del giornalista e filmaker Domenico Raffa. Si tratta di nove documentari di carattere storico – culturale prodotti da Domenico Raffa con l’intento di valorizzare e promuovere la ricchezza del territorio della Calabria ed in particolare della provincia di Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?