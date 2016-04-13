L’evento ‘Perle di Calabria. Un viaggio consegnato alla Storia’

“Perle di Calabria. Un viaggio consegnato alla Storia”. Giovedì 14 aprile 2016 – ore 17,00 Sala conferenze dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, via Lia Casalotto

Sarà presentato il dono all’Archivio di Stato di Reggio Calabria del giornalista e filmaker Domenico Raffa. Si tratta di nove documentari di carattere storico – culturale prodotti da Domenico Raffa con l’intento di valorizzare e promuovere la ricchezza del territorio della Calabria ed in particolare della provincia di Reggio Calabria.