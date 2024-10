LFA Reggio Calabria-Ragusa: prevendita, modalità e costo dei biglietti

LFA Reggio Calabria comunica che a partire da giovedì 29 febbraio, è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggio Calabria-Ragusa, in programma domenica 3 marzo alle ore 14:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie D 2023/24.